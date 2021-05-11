بعد أشهر على وفاة والده إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، فاجأ الفنان الكويتي صالح البلام متابعيه بنشر آخر مقطع فيديو سجّله والده النجم مشاري، قبل وفاته في شهر شباط (فبراير) من هذا العام.

ويظهر في المقطع المتداول بكثافة على السوشيال ميديا الراحل وهو يسجّله بنفسه من طريق الكاميرا الأمامية لهاتفه الشخصي، ويقول: “الحمد لله على كل حال… هذه هي الدنيا… ناس تودّع وناس تستقبل”.

وأشار ابنه صالح إلى أن هذا الفيديو يحتوي على آخر ما قاله والده قبل مدة قصيرة من رحيله.

وتفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور مع المقطع، وتم تداوله على نطاق واسع، وانهالت التعليقات التي تمنّت للشاب الصبر والرحمة لوالده الراحل، كما حرصوا على الدعاء للبلام، وكان بينهم النجمة هبة الديري، والفنانة شيماء علي وآخرون.

يُذكر أن مشاري البلام رحل بشكل مفاجئ بسبب الفيروس المميت الذي أثر في وظائف أعضاء جسمه، وتوفي في المستشفى، وترك مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية الناجحة، من بينها مسلسلات: “دارت الأيام”، “دروب الشك”، “ميزان العدالة” و”الإمبراطور”….