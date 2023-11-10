كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لمشاجرة دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الإنسانية مع موظف بجامعة الدول العربية داخل جراج هايبر وأن لخلاف على أولوية المرور.

مشاجرة ابنة هبة قطب

وكشفت التحريات عن نشوب مشاجرة بين ابنة خبيرة العلاقات الأسرية الدكتورة هبة قطب، وموظف بجامعة الدول العربية، بسبب خلافات على أولوية المرور بهايبر وان في الشيخ زايد تطورت المشاجرة إلى تعدي ابنة هبة قطب على موظف بجامعة الدول العربية واتهمته بالتعدي بالضرب على والدتها وصفعها على وجهها.

هبة قطب وابنتنها

واصطحب الأمن الطرفين إلى قسم الشرطة بالشيخ زايد وتبادل الموظف الاتهامات مع ابنة هبة قطب حيث اتهمها بالتعدي عليه ومحاولة تكسير سيارته ووقوفها على كبود سيارته ورفضها النزول رغم توسلات من الحضور لفض الاشتباك ووجود والدتها معها في المكان على حسب وصف محرر المحضر.

المتهم بالأعتداء علي ابنة هبة قطب

وذكر مقدم البلاغ أن الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية كانت موجودة وقت المشاجرة ولم تمنع ابنتها من التعدي على مقدم البلاغ.

تم التحفظ على الطرفين وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد للتحقيق في الاتهامات المتبادلة.

تصريحات ابنة هبة قطب

قالت «دينا»، في تصريحات محلية: «كنت متواجدة بالمول رفقة والدتى، ولدى خروجنا من الجراج بسيارتنا، فوجئنا بتوقف شخص تبين لنا فيما بُعد أنه يُدعى (علاء) بسيارته أمامنا، فاضطررت للنزول من عربيتى والتوجه إليه لمطالبته بالتحرك بعدما أطلقت كلاكسات دون جدوى، وإزاء عدم الالتفات أيضًا طرقت على زجاج سيارته من الناحية الشمال فخبطنى جامد، فما كان منى إلا أن ضربت بيدى على كابوت سيارته اعتراضًا على فعله وقلت له: (إنت خبطتنى جامد)».

وأضافت ابنة الدكتورة هبة قطب: «نزل من العربية ووقف أمامى وزعق ليّ، وأمسك بذراعى وزقنى جامد، فدافعت عن نفسى وأبعدته عنى، ووالدتى حين شاهدت تعديه علىّ نزلت من السيارة لتعنفه على ما أقدمه عليه فتعدى عليها بالضرب المبرح بالصفع والشلوت»

وتابعت: «ولما حاولت الدفاع عن أمى واصل التعدى علىّ وأمسك بشعرى وخلع حجابى، والناس اتلمت وكانوا يريدون إبعاده مبررين إنه معاه عيال صغيرة بسيارته، الأمر الذى دفع والدتى بالتوقف أمام عربيته وأقسمت بألا يتحرك حتى قدوم الشرطة التى طلبناها».

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