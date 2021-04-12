انتشر عبر مواقع التنواصل الإجتماعي مجموعة من الصور لموديل إيرانية إسمها سجى مبارك وهي تعتمد لوكات مختلفة بألوان متعددة.

وكُتب على الصورة بأنها صرحت بأنها أجمل من الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ قائلة: “أنا أحلى بكتير من مايا دياب بس الإعلام ظلمني”.

أكيد إنتِ احلى

من جوا ومن برا

pic.twitter.com/WlvgVLX1c7 — Maya Diab (@mayadiab) April 11, 2021

وبدورها أعادت مايا دياب نشر الصور المركبة لسجى مبارك وعلقت عليها قائلة : “أكيد إنتِ احلى من جوا ومن برا”.

غير ان اللافت ان البعض رأي في رد مايا دياب تنمرا حيث كتب احدهم “بس يا ست مايا هذا تنمر .. كل انسان جميل اذا داخله جميل”.

هيدا التويت دعم و رسالة توعوية إنو كل شخص حلو، حلو على طريقة معينة — KUWMD (@mayadiabnewss) April 11, 2021

وين الغلط بالتويت ؟؟؟ — Sallydiaber (@Sally58916699) April 11, 2021

هي بتتنمرش، عادي دعمتها — Alaa Hijaze (@AlaaHijaze1) April 11, 2021

الجدير ذكره أن مايا دياب أطلقت منذ أيام أغنية جديدة بعنوان “الكعب العالي” من كلمات محمود صلاح والحان رحيم وتوزيع هادي شرارة.