اتهامات لفنان لبناني بإهانة الوطن والشعب بعد رفضه تأدية النشيد الوطني .. والفنان يرد ” بنأكل بعضنا البعض كفاية تفاهة وسماجة “

أحيا الفنان اللبناني ” مارسيل خليفة ” حفل افتتاح مهرجانات بعلبك الدولية في باحة معبد باخوس بمحافظة بعلبك اللبنانية مع الأوركسترا السيمفونية اللبنانية التي تضم 85 عازفا بقيادة المايسترو ” لبنان بعلبكي ” .

وتعرض الفنان اللبناني إلى موجة من الانتقادات الحادة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب عدم أدائه للنشيد الوطني اللبناني على غير العادة في افتتاح مثل هذه المهرجانات بلبنان .

مما أثار إستياء اللبنانيين حيث إعتبره البعض إنه إهانة للوطن والجمهور .. ورأى البعض أن خليفة يوجه بهذا رسالة إحتجاج على ما وصل إليه لبنان .

ولم يشفع له البعض بأنه خص بعلبك بأغنية خاصة وجديدة بعنوان ” تصبحون على وطن ” موجها التحية إلى بعلبك وأبنائها ومهرجاناتها .

لازم تنسحب الجنسية من هيدا البلا كرامة وبلا شرف مارسيل خليفة. ويتحاكم وينشحط خارج لبنان — Georges El Khoury (@GeorgesElKhou20) July 7, 2019

الي استحوا ماتوا النشيد الوطني اللبناني مارسيل خليفة 😡 pic.twitter.com/Zkmg3Bctrq — suzi orange🧡✌️ (@suzi_orange) July 7, 2019

بعلبك فيروز والرحابنة، بعلبك وديع الصافي وصباح، بعلبك الأصالة، بعلبك الشموخ الارز الوطن… مش الحق على #مارسيل_خليفة الحق على رئيسة مهرجانات بعلبك ما عرفت توقف المهزلة وتلغي الحفلة. خسارة حفلة، ولا خسارة رمزية هذا الصرح! — Fadia Fahed (@FadiaFahed) July 6, 2019

وجاء رد الفنان اللبناني على ما أثير حوله من انتقادات حول عدم غنائه للنشيد الوطني اللبناني في مداخلة هاتفية مع برنامج ” السلطة الرابعة ” المذاع على قناة ” NBN ” وتقدمه الإعلامية ” ليندا مشلب ” .

وعلق قائلا : ” بعد كل عمل ناجح يكون هناك نعرات لأننا تعودنا في هذا الوطن ألا يكون هناك شيء جيد ” .

وأضاف : ” نريد وطنا ليس به شتائم ويأس” .. وانتقد ما يحدث في لبنان فالكهرباء مقطوعة والشوارع مكسرة والأكل والشرب والسرطان والأمراض منتشرة .