فاجأت الإعلامية الكويتية حليمة بولند متابعيها بفيديو حثتهم فيه على قراءة القران في فترة العزل المنزلي خاصة مع اقتراب شهر رمضان كريم.

فقد نشرت حليمة بولند مقطع فيديو أظهر كتب أجزاء من القران الكريم وشددت على ضرورة الاهتمام خلال الفترة الحالية بالصلاة وقراءة القرآن .

وتمنت حليمة بولند أن يعود شهر رمضان المبارك بالصحة والعافية على الجميع، لافتة إلى أنها لا تزال في الجزء الأول من القرآن.

وحثت حليمة بولند متابعيها على الاستمرار في قراءة القرآن الكريم قائلة “لا نغفل عن قراءة القران فهو شيء أساسي ودائم ويومي وكل شيء له وقت اذا وازنا وقت لنفسك ووقت لعيالك ووقت لشغلك ووقت لدينك”،

وقد اثار هذا الفيديو الجدل على مواقع التواصل بين من تمنى لها الهداية وبين من ابدى استغرابه واتهمها بالمتاجرة بالدين.