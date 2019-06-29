اتهام رانيا يوسف باستغلال قضية عمرو وردة للانتقام من المحامين

انتقدت الممثلة المصرية رانيا يوسف ازدواج المعاييرفيما يتعلق بقرار العفو عن لاعب كرة القدم عمرو وردة، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي، مقارنة بما حدث معها بسبب فستانها “الفاضح”، واتهاما بـ” الفسق والفجور”.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تخفيف عقوبة استبعاد لاعب الفريق عمرو وردة، لتقتصر على حرمانه من المشاركة في مباريات الدور الأول من بطولة أفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا، على أن يشارك في الدور الثاني، الذي يبدأ بعد المباراة القادمة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن يوم الأربعاء الماضي استبعاد عمرو وردة من صفوف المنتخب على خلفية الأزمة التي أثيرت في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بشأن سلوكيات اللاعب، ولم يشارك في المباراة الأخيرة أمام الكونغو الديمقراطية.

وصعدت مصر يوم الأربعاء إلى دور الـ 16، بعد فوزين على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، ولا تزال أمامها مباراة واحدة في الدور الأول أمام أوغندا، غدا الأحد 30 يونيو/حزيران.

وتفجرت أزمة اللاعب المصري المحترف في الدوري اليوناني، بعد نشر إحدى الفتيات نص مكالمات خاصة بينهما وقالت إن اللاعب حاول التحرش بها لفظيا، بالإضافة إلى انتشار مقطع فيديو “غير أخلاقي” ينسبه البعض إلى اللاعب، الذي قال إنه مقطع “مفبرك” وغير حقيقي.

وتشير تقارير في صحف محلية إلى أن لاعبي المنتخب تدخلوا لرفع الإيقاف عن زميلهم، وعلى رأسهم محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، مطالبين بإعطائه فرصة أخرى للتغيير.

وأعادت الممثلة المصرية نشر صورة لها بفستان أثار جدلا واسعا عندما ظهرت به للمرة الأولى في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مع تغريدة على تويتر تستنكر فيها “الكيل بمكيالين” في قضية اللاعب عمرو وردة.

وقارنت رانيا يوسف بين العفو عن اللاعب، وما حدث معها بعد ظهورها بذلك الفستان الذي اعتبره البعض “فاضحا”، والذي دفع ثلاثة محامين إلى التقدم ببلاغات للنائب العام ضدها يتهمونها فيها بـ”التحريض على الفسق والفجور”.

وقالت راينا: “إلى السادة المحامين.. فستاني خدش الحياء العام، ودعا للرذيلة، وعمل فعل فاضح في الطريق العام، ثم بلاغ من ثلاث صفحات للنائب العام، لكن التحرش لا؟؟!!! ليه الكيل بمكيالين”.

وأثارت هذه التغريدة ردود فعل متباينة بين الجمهور، بين مؤيد ومعارض لموقف الممثلة.

وأعلن البعض تأييده لرانيا، وانتقد التغاضي عما فعله اللاعب لأنه رجل، وعدم التسامح مع ما فعلته رانيا، لأنها امرأة.

وانتقدت المستخدمة هند التعاطف مع عمرو وردة، وقالت على تويتر: “كام واحدة اتفضحت ومشوفناش (ولم نر) أحدا دافع ولا قال استروا عليها، لكن لاعب واحد يتفضح (الكل يفقد عقله)”.

في حين هاجم البعض الممثلة واتهمها بأنها تبحث عن الشهرة وتريد استغلال الموقف لصالحها.

وكان هناك من رأى أنها على حق وطالب بالإجابة على تساؤلها “المنطقي”، لماذا الكيل بمكيالين؟؟!