اتهام مشاعل الشحي واحمد خميس بالنفاق بسبب لجين عمران.. شاهد كيف ردوا!

رد الإماراتيين مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس على اتهامات من متابعيهم بالنفاق بسبب الاعلامية السعودية لجين عمران وريان جيلر.

وفي التفاصيل، فقد قال احد متابعي الزوجين الشحي وخميس “في ناس قالوا عنكم منافقين لما صورتوا مع ريان جيلر ووالدته لجين عمران ما هو ردكم لما طلعتي معه تعاطفتي ولما طلعتي مع لجين جاملتي”.

وفي رده قال احمد خميس عن ريان جيلر: “انا اشوفك محتاج اهتمام اكثر عن اللازم والسوشيال ميديا ما لازم تكون جنبك لان بعدك صغير وانت محتاج ناس يكونوا جنبك يساندونك وينصحونك”.

وعن لجين عمران فقد قال احمد خميس “نحنا ما نعرفها بقدر ما نعرفك نحنا شفناها وسولفنا وياها وصدق انسانة طيبة ونحنا لا مع ولا ضد ونحنا لا نعرف ما يحصل اصلا”