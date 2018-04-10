اتهام ملكة جمال العرب بتصوير زميلاتها عاريات… شاهد كيف دافعت عن نفسها!

ردت رانيا مصطفى ملكة جمال العرب، على اتهام إدارة المسابقة بأنها قامت بتصوير المتسابقات عاريات، قائلة: «محصلش، ومسئولو المسابقة وضعوا كاميرات داخل دورات المياه وغرف فندق الإقامة لتصوير المتسابقات وترهيبهن».

ومن جانبه رد المستشار القانوني لمسابقة ملكة جمال العرب صفوت حجازي، خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»، على الاتهامات، قائلا: «رانيا فازت بمسابقة جمال مصر، وعندما شاركت في مسابقة ملكة الجمال على مستوى الدول العربية، خرجت على وسائل الإعلام وسعت لتشويه صورة المسابقة، والدولة».

واتهمت رانيا مصطفى مسئولي المسابقة بالتزوير قائلة: «مسئولو المسابقة يؤكدون بأن المسابقة تقام تحت رعاية وزارة السياحة وهذا الأمر غير صحيح بالمرة لأن وزارة السياحة توقفت عن دعم المسابقة منذ 3 سنوات، ومع ذلك وحتى الآن يتعمدون إلصاق المسابقة بأنها تحت رعاية وزارة السياحة».