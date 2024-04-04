احتفل أحمد عبدالرحمن، بعيد ميلاد والده الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، الذي أتم الـ90 عامًا (من مواليد 1934).

نجل عبدالرحمن أبو زهرة يحتفل بعيد ميلاده 90

وشارك نجل عبدالرحمن أبو زهرة جمهوره ومتابعيه بأحدث ظهور لوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حيث ظهر الفنان أمام التورتة والشموع.

وعلق نجل الفنان: «بابا حبيبي ربنا يخليك لينا ويديك طولة العمر، حسك في الدنيا هو اللي بيدينا الطاقة للحياة، كل سنة وانت معانا».

اعتزال عبدالرحمن أبو زهرة

أعلن نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، اعتزال والده مهنة التمثيل بشكل نهائي، بعد تقديمه العديد من الأعمال الفنية المميزة التي لا زالت خالدة في أذهان الجمهور حتى وقتنا هذا.

وقال أحمد نجل عبد الرحمن أبو زهرة في تصريحات صحفية إن والده قرر اعتزال الفن بشكل نهائي دون رجعة في قراره، حيث إنه لم يفصح عن قراره إلا في محيط أسرته والمقربين.

وكتب أحمد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ربنا يخليك لينا ودائما في وسطينا وعايشين بحسك حوالينا وكل سنة وأنت معانا، مش عارف ليه فيه معلومة دائما منتشرة أن عيد ميلادك يوم 8 مارس مع أنه في البطاقة عيد ميلادك النهاردة 3 مارس.

الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، سبق وأعلن منذ 3 سنوات تفكيره في اعتزال الفن، عقب معاناته من حالة اكتئاب، بعد وفاة زوجته.

آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة

وعلى جانب آخر، شارك عبد الرحمن أبو زهرة في الجزء الأول من مسلسل موضوع عائلي، والذي يعد آخر أعماله الفنية، حيث ضم العمل عددا كبيرا من الفنانين منهم أمينة خليل، ماجد الكدواني، رنا رئيس، من تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.

وقدم النجم عبد الرحمن أبو زهرة عشرات الأعمال المميزة ،ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها (الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، العميل 1001، سمارة، جحا المصري). وقدم للسينما العديد من الأفلام منها (الجزيرة، حب البنات، بئر الحرمان، الحاسة السابعة)، كما قام بالأداء الصوتي لبعض أفلام الرسوم المتحركة كفيلم (علاء الدين) بجزئيه عامي 1992 و1994، ودور الأسد (سكار) في فيلم (الأسد الملك) من إنتاج ديزني عام 1994 النسخة العربية.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »