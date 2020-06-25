شاركت الفنانة الاماراتية احلام تابعيها على حسابها على انستغرام بصورة بالابيض والاسود من اجازتها التي تقضيها على احد الشواطى.

وظهرت احلام في الصورة وهي ترتدي فستان طويل بكتف واحد وتجلس على كرسي على شاطىء البحر وتنظر بعيدا وعلقت كاتبة: “تشرق الشمس وتغيب”.

وكانت احلام قد واست الفنان المصري هاني شاكر بعد حديثه عن اشتياقه لابنته دينا، من خلال تغريدة أعادت نشرها عبر تويتر، قائلة :” اللهم اللهم أجبر كسر قلبه جبراً يتعجب منه أهل السموات والأرض، جبراً يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك يارب. اجبر قلبه جبر يليق بقدرك وكرمك ياالله لا إله الا الله يارب هاني شاكر”.