احلام تبهر جمهورها بلوك “المحاربة”

نشرت الفنانة الاماراتية احلام صورا من اطلالتها في الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة في الموسم الخامس من برنامج المواهب “ذا فويس”.
وسألت احلام متابعيها عن رأيهم بهذه الاطلالة قائلة: “كيف تقييمكم ل لوك الوارير المحاربه احلام بطله ذا فويس”
كيف تقييمكم ل لوك الوارير #المحاربه_احلام بطله #ذا_فويس #Warriors pic.twitter.com/2S4I8L55U8
— A7lam #فريق_احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) November 2, 2019
وقد تراوحت تعليقات متابعيها بين من ابدى اعجابه باللوك ككل وبين من انتقد تسريحة الشعر والسلاسل.
من ناحية اخرى، اثارت اثارت احلام دهشة حماقي بقولها عن صوت احد المتسابقين “فرفح قلبي” حيث قاطعها مطالباً بتوضيح لجملة “فرفح قلبي”، فردت عليه ضاحكة بأنها لا تعرف، ولكنها عادت وكشفت أن المعنى يقصد به أنها شعرت بفرحة كبيرة.