احلام تبهر جمهورها بلوك “المحاربة”

نشرت الفنانة الاماراتية احلام صورا من اطلالتها في الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة في الموسم الخامس من برنامج المواهب “ذا فويس”.

وسألت احلام متابعيها عن رأيهم بهذه الاطلالة قائلة: “كيف تقييمكم ل لوك الوارير المحاربه احلام بطله ذا فويس”

وقد تراوحت تعليقات متابعيها بين من ابدى اعجابه باللوك ككل وبين من انتقد تسريحة الشعر والسلاسل.

من ناحية اخرى، اثارت اثارت احلام دهشة حماقي بقولها عن صوت احد المتسابقين “فرفح قلبي” حيث قاطعها مطالباً بتوضيح لجملة “فرفح قلبي”، فردت عليه ضاحكة بأنها لا تعرف، ولكنها عادت وكشفت أن المعنى يقصد به أنها شعرت بفرحة كبيرة.