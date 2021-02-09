شاركت الفنانة الاماراتية احلام في الاحتفاء بـ أول رحلة عربية استكشافية من نوعها، إلى مدار كوكب المريخ عبر التغريد على هاشتاغ “العرب الى المريخ”.

وكتبت احلام في تغريدتها: “#مسبار_الأمل لن يكون الأخير، بل بداية لرحلة لم ولن تتوقف، يترجم إرادة النجاح التي باتت نهجاً ثابتاً ودائماً في مسيرة #الإمارات ، الامل يصنع العظماء والعظماء هم من يصنعون الامل وينشرونه في العالم #العرب_إلى_المريخ”.

#مسبار_الأمل لن يكون الأخير، بل بداية لرحلة لم ولن تتوقف، يترجم إرادة النجاح التي باتت نهجاً ثابتاً ودائماً في مسيرة #الإمارات ، الامل يصنع العظماء والعظماء هم من يصنعون الامل وينشرونه في العالم #العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/hRhPeLRmgA — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 9, 2021

ولم تكتف احلام بذلك بل قامت بتغيير صورة برفايل حسابها على تويتر الى صورة تجمع كل من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عبارة “العرب الى المريخ”.

يذكر أن الأنظار تتجه اليوم الثلاثاء إلى أبو ظبي حيث من المتوقع أن يصل مسبار “الأمل” الإماراتي، أول رحلة عربية استكشافية من نوعها، إلى مدار كوكب المريخ، ما يجعله أول مهمة من أصل ثلاث تبلغ الكوكب الأحمر هذا الشهر.