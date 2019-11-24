احلام تخطف الانظار بإطلالتها في ثاني الحلقات المباشرة من The Voice

ظهرت الفنانة الاماراتية أحلام بإطلالة أنيقة ومختلفة خطفت الانظار في الحلقة المباشرة الثانية من The Voice.

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وقد نشرت احلام، عددا من الصور لاطلالتها عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “اطلالتي من حلقة اليوم في #ذا_فويس الف شكر للمصمم المبدع زهير مراد و لفريقي اللي بيهتموا فيني مكياج المبدع محمد الحداد و ماكيير العالمي طوني صوايا و الستايلست مايا التل وتصوير ولدي محمد فيفد ومديرة مكتبي مها الحاج 💚 شو رأيكم ف الاطلالة ؟”.

وارتدت احلام فستانا من خامتي الشيفون والمخمل، وجاكيت من خامة سيكوين وريش، ورغم اختلاف الخامات لكن الفستان بدى أنيقا ومميزا ويليق بأحلام وبالأجواء الشتوية.

وقامت أحلام بالتعديل على الفستان الذي كان قصيرا ومفتوح من الصدر، ولكنها عدلت عليه ليصبح أكثر احتشاما، ومن مجموعة أزياء زهير مراد الأخيرة المستوحاة من الطراز الشرقي الصحراوي لمدينة مراكش.