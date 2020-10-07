أعربت الفنانة الاماراتية احلام عن دعمها لبرنامج المواهب “The Voice Senior”، المرتقب عرضه اليوم الاربعاء على شاشة قناة MBC، معتبرة انه “سيبث التفاؤل”.

كلام احلام جاء ردا على تغريدة للفنانة المغربية سميرة سعيد المشاركة في لجنة تحكيم البرنامج حيث قالت: “بالتوفيق حبيبتي وحشتيني اوووي وهذا البرنامج سيبث التفائل.. ننتظركم جميعاً الاستاذه #هاني_شاكر #سميرة_سعيد #نجوى_كرم #ملحم_زين والشكر للام #mbc دعم معنوي كبير لهم جميعاً”.

بالتوفيق حبيبتي وحشتيني اوووي وهذا البرنامج سيبث التفائل ننتظركم جميعاً الاستاذه #هاني_شاكر #سميرة_سعيد #نجوى_كرم #ملحم_زين والشكر للام #mbc دعم معنوي كبير لهم جميعاً https://t.co/Bjmeb7Mhid — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 7, 2020

وكانت نجوى كرم قد روجت للبرنامج في تغريدة قالت فيها: ” بكرا الأربعاء رح يبلّش الموسم الأول من #MBCTheVoiceSenior رح تسمعوا أصوات رهيبة ونحنا المدرّبين عشنا لحظات رائعة مع المواهب” لترد عليها سميرة سعيد بالقول: “دي من أحلى التجارب يا نجوى، والبرنامج يؤكد ان الأحلام مالهاش حدود ولا زمان ولا سن معين”.

دي من أحلى التجارب يا نجوى، والبرنامج يؤكد ان الأحلام مالهاش حدود ولا زمان ولا سن معين #MBCTheVoiceSenior@najwakaram @melhem_zein1 @HanyShaker https://t.co/LfsWmG5TTu — Samira Said (@SamiraSaid) October 6, 2020

وستلتقي الأصوات الكبيرة على مسرح “The Voice Senior” حيث يتنافس موهوبون وموهوبات ضمن فئةٍ عمرية مخضرمة تفوق الستين.أما الهدف فتحقيق الحلم الأكبر بالنجومية والشهرة ونيل الاعتراف بالموهبة وإيصالها إلى الجمهور العربي في كل مكان، تحت أسماع وأنظار النجوم – المدربين الأربعة: هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين؛ فيما يقدم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذان يرافقان المشتركين على المسرح وكذلك خلف الكواليس.

يأتي البرنامج في 7 حلقات، تبدأ مع المرحلة الأولى: “الصوت وبس” التي تمتد عبر أربع حلقات، تقف خلالها المواهب تباعًا على المسرح لتقدم مختلف الألوان الغنائية من حديثة وكلاسيكية وطربية وغيرها، بانتظار التفاف أحد كراسي المدرّبين الأربعة. أما المرحلة الثانية (Sing Off) فتتوزع على حلقتين، حيث يضم كل مدرب أربعة أصوات إلى فريقه، ليختار منها لاحقًا صوتين فقط ينتقلان إلى المرحلة النهائية، حيث يغني كل من المتأهّلين أغنية منفردة، قبل أن يتوّج في الحلقة الأخيرة بلقب البرنامج.يُعرض “the Voice SENIOR” على “MBC مصر”، اعتبارًا من 7 أكتوبر، كل أربعاء في تمام الساعة 8:30 مساءً.