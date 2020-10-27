ردت الفنانة الاماراتية احلام على الفنان اللبناني راغب علامة حول تعليقه بسخرية على تلقّيها اللقاح الخاص بفيروس كورونا الذي بدأت الإمارات التجارب عليه.

فقد كتبت احلام في تغريدة على حسابها على تويتر: “هذا موضوع حساس للغاية بلدي الامارات أعلنت عن اكتشافها للقاح كورونا مع الصين واثبتت النتائج فعاليته الذي تعدت ٩٠ بالمئةوإنه يرفع مستوى مناعة الجسم وقد أخذت اللقاح فعلا وحتى شيوخنا ربي يحفظهم وخط الدفاع الأول والطاقم الطبي ومواطنين الدولة والمقيمين له ونتمى لكم نوماً عميقا”.

هذا موضوع حساس للغاية بلدي الامارات أعلنت عن اكتشافها للقاح كورونا مع الصين واثبتت النتائج فعاليته الذي تعدت ٩٠ بالمئةوإنه يرفع مستوى مناعة الجسم وقد أخذت اللقاح فعلا وحتى شيوخنا ربي يحفظهم وخط الدفاع الأول والطاقم الطبي ومواطنين الدولة والمقيمين له ونتمى لكم نوماً عميقا #لقاح pic.twitter.com/dSWMU1A31R — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 27, 2020

ثم أكدت على كلامها بعرض صور للشيخ سيف بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاماراتي، و الشيخ عبدالله بن زايد،وزير خارجية دولة الامارات، أثناء تلقيهما اللقاح.

سمو الشيخ عبدالله بن زايد ربي يحفظه تلقى اللقاح ضد فايرس كورونا فقط للعلم الامارات اكتشفت بالتعاون مع الصين العظيم لقاح ل فايرس كورونا اسال الله ان ينفع به ودائماً بلادي الامارات لها الرياده والاولى #لقاح_كورونا #الامارات #الصين #عز_وفخر #لقاح https://t.co/gI2GhE2PrW — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 27, 2020

وردا على تعليق علي الدوخي الذي كتب “بستغرب هيك تصرف من راغب لأن الموضوع مش مزح ولا مضحك ابداً، ونفرض ما عنده علم باللقاح اللي عم يستعمل بالإمارات وعم تثبت فعاليته.. معقول اللي عم يحاوره ما عامل اعداد صح للحلقة وعنده المعلومات الصحيحة ليصحح ل راغب معلومته.. غريب!!!” قالت احلام: “هذا اللي خلاني ارد عليه لان التشكيك في اللقاح امر مش مقبول بعد جهود بلادي الامارات الكبيره لوجود هذا اللقاح وخضوع الجميع له ولله الحمد اتمنى ان راغب يتراجع عن كلامه مع محبتي وتقديري له”.

هذا اللي خلاني ارد عليه لان التشكيك في اللقاح امر مش مقبول بعد جهود بلادي الامارات الكبيره لوجود هذا اللقاح وخضوع الجميع له ولله الحمد اتمنى ان راغب يتراجع عن كلامه مع محبتي وتقديري له https://t.co/cXCaSQXMs3 — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 27, 2020

وكان راغب علامة قد سخر من خطوة احلام بتلقيها اللقاح قائلا “احلام مهضومة ودمها خفيف”.