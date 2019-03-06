احلام تعلق على ثروة كايلي جينر وتكشف كيف اصبحت اصغر مليارديرة في العالم!

فاجأت النجمة الاماراتية أحلام الجمهور بتعليقها غير المتوقع على الإعلان عن ثروة كايلي جينر بعد أن وضعتها مجلة فوربس في المركز الأول في قائمة أصغر المليارديرات عمراً.

وكتبت أحلام في تعليقها على أحد حسابات أخبار المشاهير التي ذكرت الخبر عبر تويتر: “أصبحت اصغر مليارديره في العالم لانها عملت براند خاص فيها للمكياج واكتسحت العالم به بذكائها ومجتمعنا العربي مازال غير مستوعب كيف ان تكون فنانه عربيه لها جمهور كبير ان تجمع بين الفن والعطور والمكياج وبوتيكات يعطيكم العافيه . ان نبدء من الصفر خير من ان لا نبدء “.

اصبحت اصغر مليارديره في العالم لانها عملت براند خاص فيها للمكياج واكتسحت العالم به بذكائها ومجتمعنا العربي مازال غير مستعوب كيف ان تكون فنانه عربيه لها جمهور كبير ان تجمع بين الفن والعطور والمكياج وبوتيكات يعطيكم العافيه . ان نبدء من الصفر خير من ان لا نبدء #درر_الكلام — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 6, 2019

تعليق النجمة الإماراتية أثار ردود أفعال مختلفة من الجمهور، نظراً لاحتفائها بنجمة اشتهرت أساساً بصورها الجريئة وأخبار حياتها العاطفية المليئة بالتصرفات الجريئة والمرفوضة، حتى أن البعض يشكك في تلقيبها بـ “أصغر مليارديرة عصامية”.