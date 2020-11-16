تدخلت الفنانة الإماراتية أحلام، على خط أزمة انفصال الفنان المصري تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، متوقعة ان يعودا عن قرار الانفصال قريبا.

وقدمت أحلام، “نصيحة خاصة إلى تامر حسني”، مؤكدة أن “من حق بسمة أن تغار عليه”. وقالت في تغريدة لها: حرااام والله وأعتقد تامر فنان يجنن وبسمه بتجنن وأشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل حرام ثمان سنين وأطفال صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها وأجعل الألسن تصمت اسمع من أختك الكبيرة”.

حرااام والله واعتقد تامر فنان يجنن وبسمه بتجنن واشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل حرام ثمان سنين واطفال صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها واجعل الالسن تصمت اسمع من اختك الكبيره https://t.co/nGRigZ3nLI — A H L A M (@AhlamAlShamsi) November 14, 2020

وأطلقت أحلام تغريدة أخرى تؤكد فيها أنه من حق بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني أن تغار عليه وقالت: “من حقها تغار زوجي طبيعي أغار خصوصاً إذا في معجبه تقصد تؤذي مشاعرها”.

من حقها تغار زوجي طبيعي اغار خصوصاً اذا في معجبه تقصد تؤذي مشاعرها https://t.co/UELGzOZRV9 — A H L A M (@AhlamAlShamsi) November 14, 2020

ولم تكتف احلام بذلك بل ابدت استعدادها للسفر الى مصر للمساهمة في الصلح بين تامر وبسمة حيث كتبت في تغريدة ثالثة: “حيرجعوا باذن الله ولو ما رجعوش حسافر مصر واصالحهم وهم احراااار.. تهديد ووعيد وبوكسات الاثنين وعلى فكره كل واحد يكتب للتاني حالاً بحبك وبسرررررعه وياويلكم اذا غضبت”.

حيرجعوا باذن الله ولو ما رجعوش حسافر مصر واصالحهم وهم احراااار تهديد ووعيد وبوكسات الاثنين وعلى فكره كل واحد يكتب للتاني حالاً بحبك وبسرررررعه وياويلكم اذا غضبت https://t.co/RUvDrXKRt3 — A H L A M (@AhlamAlShamsi) November 16, 2020

يذكر أن حساب يحمل اسم بسمة بوسيل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كان قد نشر رسالة تشير إلى عودة تامر حسني وبسمة مرة آخرى بعد إعلان الانفصال دون ان يتم تأكيد ذلك بشكل رسمي غير أن عدد من المصادر المقربة منهما تحدثت عن محاولة الصلح وإنهاء الخلاف وحل المشاكل.

وكانت بسمة كتبت عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على إنستجرام : “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. وكمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع”.

وتزوج الفنان تامر حسني، من بسمة بوسيل في عام 2012 بعدما لمع نجمها في برنامج المسابقات “ستار أكاديمي”، ولكن بعد الزواج فضّل تامر أن تبتعد زوجته بسمة عن مجال الغناء، وظل يساندها في مجال الماكياج والأزياء.