تدخلت الفنانة الإماراتية أحلام، على خط أزمة انفصال الفنان المصري تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، متوقعة ان يعودا عن قرار الانفصال قريبا.
وقدمت أحلام، “نصيحة خاصة إلى تامر حسني”، مؤكدة أن “من حق بسمة أن تغار عليه”. وقالت في تغريدة لها: حرااام والله وأعتقد تامر فنان يجنن وبسمه بتجنن وأشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل حرام ثمان سنين وأطفال صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها وأجعل الألسن تصمت اسمع من أختك الكبيرة”.
وأطلقت أحلام تغريدة أخرى تؤكد فيها أنه من حق بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني أن تغار عليه وقالت: “من حقها تغار زوجي طبيعي أغار خصوصاً إذا في معجبه تقصد تؤذي مشاعرها”.
ولم تكتف احلام بذلك بل ابدت استعدادها للسفر الى مصر للمساهمة في الصلح بين تامر وبسمة حيث كتبت في تغريدة ثالثة: “حيرجعوا باذن الله ولو ما رجعوش حسافر مصر واصالحهم وهم احراااار.. تهديد ووعيد وبوكسات الاثنين وعلى فكره كل واحد يكتب للتاني حالاً بحبك وبسرررررعه وياويلكم اذا غضبت”.
يذكر أن حساب يحمل اسم بسمة بوسيل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كان قد نشر رسالة تشير إلى عودة تامر حسني وبسمة مرة آخرى بعد إعلان الانفصال دون ان يتم تأكيد ذلك بشكل رسمي غير أن عدد من المصادر المقربة منهما تحدثت عن محاولة الصلح وإنهاء الخلاف وحل المشاكل.
وكانت بسمة كتبت عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على إنستجرام : “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. وكمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع”.
وتزوج الفنان تامر حسني، من بسمة بوسيل في عام 2012 بعدما لمع نجمها في برنامج المسابقات “ستار أكاديمي”، ولكن بعد الزواج فضّل تامر أن تبتعد زوجته بسمة عن مجال الغناء، وظل يساندها في مجال الماكياج والأزياء.