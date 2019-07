احلام تكشف تفاصيل الوضع الصحي لـ فجر السعيد: “تسريب ادى الى تسمم حاد في الدم”

View this post on Instagram

#فجر_السعيد دخلت غرفه العمليات في مستشفى خاص في الكويت واجرت عمليه باي باس (تحويل_مسار) وبعد العمليه بيومين اصابها تسريب من العمليه ولان المستشفى ما اكتشفوا التسريب للاسف الا بعد يومين ادى التسريب الى تسمم حاد في الدم اثرت على الوظائف الحيويه مما استدعى الى نقلها مستشفى مبارك الكبير والشكر الكبير اولاً لله تعالى ثم لهم على كل الرعايه اللي وجدتها هناك والشكر للدكتور علي الموسوي اللي ما تركها ثانيه وكل المستشفى وكان يطمنا عليها كل شوي لان ممنوع عنها الزياره والشكر للمسئوليين وكل الناس اللي يدعون لها ويسالون عنها من كل مكان الحمد لله اليوم هي تتقبل العلاج بشكل بطيء ولكن افضل بكثير من حالتها الحرجه من يومين فقط ادعوا لها حبيبتي #بتزين #يارب