احلام تكشف تفاصيل حفلها المرتقب في السعودية.. اقسام مخصصة للشباب والبنات والعوائل

‏اتشرف بالغناء في بلدي الثاني السعوديه وحفلي الجماهيري الاول للعائلات في رياض العز ⁧‫#السعوديه‬⁩ بتاريخ ٢١/ ٣/ ٢٠١٩ انتظركم جمهوري💚🇸🇦 ‏حفلي في الرياض فيه قسم خاص للشباب وقسم خاص للبنات الحلوت واكيد قسم للعوائل راح تشوفون الاماكن وقت الحجز انتظركم تاريخ ٢١/٣ من هذا الشهر في رياض العز ⁧‫#السعوديه‬⁩ انتظركم بحفل ملكي يليق بجمهوري هناك