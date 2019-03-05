احلام تكشف تفاصيل حفلها المرتقب في السعودية.. اقسام مخصصة للشباب والبنات والعوائل

تستعد الفنانة الإماراتية أحلام، لإحياء حفلها الغنائي الأول للعائلات بالمملكة العربية السعودية، في الرياض، إذ طالبت جمهورها باختيار الأغاني التي ستقدمها.

وكشفت احلام في تدوينة عبر حسابها على انستغرام عن تفاصيل الحفل الذي سيقام يوم الخميس الموافق 21 مارس الجاري، في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض.

وقالت احلام: “‏اتشرف بالغناء في بلدي الثاني السعوديه وحفلي الجماهيري الاول للعائلات في رياض العز ⁧‫#السعوديه‬⁩ بتاريخ ٢١/ ٣/ ٢٠١٩ انتظركم جمهوري💚🇸🇦 ‏حفلي في الرياض فيه قسم خاص للشباب وقسم خاص للبنات الحلوت واكيد قسم للعوائل راح تشوفون الاماكن وقت الحجز انتظركم تاريخ ٢١/٣ من هذا الشهر في رياض العز ⁧‫#السعوديه‬⁩ انتظركم بحفل ملكي يليق بجمهوري هناك”.