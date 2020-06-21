نعت الفنانة الاماراتية أحلام، اليوم السبت 20 يونيو 2020، بدر العليان أحد أبرز عشاقها ومتابعيها في حفلاتها ومواقع التواصل الاجتماعي، واصفة خبر رحيله بأنه الأصعب في حياتها.

وكتبت احلام في تغريدة على حسابها على تويتر: “انتقل الى رحمه الله اخوي وصديقي المخلص الصدوق #بدر_العليان احد اصدق جمهوري اصعب تغريده كتبتها تويتر احس قلبي بيوقف الله يرحمك ويغفر لك ويجعل هذي الايام خير ايامك ويبدلك دار خير من دارك واهل خير من اهلك ويجعل ما جاك كله تكفير من ربي راح اشتاق لك ولتغريداتك ولمحبتك يا الوفي”.

انتقل الى رحمه الله اخوي وصديقي المخلص الصدوق #بدر_العليان احد اصدق جمهوري اصعب تغريده كتبتها تويتر احس قلبي بيوقف الله يرحمك ويغفر لك ويجعل هذي الايام خير ايامك ويبدلك دار خير من دارك واهل خير من اهلك ويجعل ما جاك كله تكفير من ربي راح اشتاق لك ولتغريداتك ولمحبتك يا الوفي — #ساعة_الصفر AHLAM (@AhlamAlShamsi) June 20, 2020

ولم تكتف احلام بتغريدتها بل قامت بتغيير صورة بروفايلها على تويتر الى صورة بدر العليان ما يدل على تأثرها الكبير برحيله.