احلام لـ اليسا: “سمعت ان الكورونا ما تحب العسل”

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا مقطع فيديو مركب لصورة ظهرت فيها وهي تضع قناعاً للوقاية من فيروس كورونا، ووضع عليها مقطع من أغنيتها “كرهني”.

وعلقت الياس على الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على تويتر، :”إذهب بعيداً فيروس كورونا”.

وقد تفاعلت النفانة الاماراتية احلام مع فيديو اليسا حيث علقت:”يارب ما يجيك الا الخير وسمعت ان الكورونا ما تحب العسل”.

وبدورها عادت اليسا وردت على احلام كاتبة:”بحبك”.