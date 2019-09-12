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احلام ناعية سيمون اسمر: “آمن بصوتي وحضوري وراهن على استمراريتي ونجاحي”

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احلام

احلام

نعت الفنانة الاماراتية احلام المخرج اللبناني سيمون اسمر الذي توفي امس الاربعاء عن عمر يناهز الـ76 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقالت احلام في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “وداعاً_سيمون_اسمر وداعاً ل شخص كثيراً ما دعمني وشجعني وآمن بصوتي وحضوري وراهن على استمراريتي ونجاحي من القلب ستظل في قلوبنا ولو رحلت استاذنا الكبير ورمز من رموز الوطن العربي #سيمون_اسمر 💔”

يذكر ان سيمون أسمر اطلق برنامج “ستوديو الفن” عام 1972 عبر تلفزيون لبنان الرسمي ومن هذا البرنامج أطلق نجومية العديد من الفنانين اللبنانيين وبينهم ماجدة الرومي ووليد توفيق وعبدو ياغي وغيرهم.

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