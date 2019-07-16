!احمد ابراهيم ينفي عودته لزوجته الاولى.. وانغام تنشر هذه الصورة

حسمت الفنانة أنغام كل الجدل القائم مؤخرا حول توتر العلاقة مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم.
فقد نشرت أنغام صورة لها بصحبة أحمد إبراهيم من حفل الفنان محمد حماقي في جدة الذي حضراه سويا، عبر حسابها بتطبيق انستغرام، وعلقت عليها كاتبة: “لا أحب صور الـSelfie، ولكني أحببت هذه الصورة لأن يده على كتفي مثلما هو دائما يده على كتفي وساندني”.
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مع إني مابحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده علي كتفي زي ماهو دائماً إيده علي كتفي وساندني #أحمد_إبراهيم #أنغام #جده #مصر #حفل#حماقي#نجاح#حب# @ahmedibrahimmusic
وكان قد انتشر خلال اليومين الماضيين أخبار عن وجود مشاكل بين انغام واحمد ابراهيم بعد عودته لزوجته الأولى وأم أولاده ياسمين عيسى.
غير ان احمد ابراهيم قال في تصريح صحفي امس الاثنين أن ما نشره أحد المواقع عن عودته لزوجته الأولى غير صحيح وعلاقته بأنغام على ما يرام، وهو وحده المسئول عن الإعلان عن غير ذلك.