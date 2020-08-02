حرص الفنان المصري أحمد الفيشاوي على قضاء عطلة عيد الاضحى مع زوجته ندى الكامل في منزل والدته سمية الألفى.

ونشر الفيشاوي صورتين عبر حسابه على انستغرام ظهر في الاولى مع والدته سمية الالفي فيما ظهر في الثانية في وضعية حميمة مع زوجته ندى الكامل وعلق كاتبا: “حب العائلة”.

قد اثارت صورة الفيشاوي مع زوجته الجدل بين متابعيه بسبب جرأتها حيث كتب احدهم: “عمرنا شفنا فاروق الفيشاوي ربي يرحمو حاط وشم في جسمو ولا يبوس في مراتو ومع ذلك حقق نجاح كبير و فىض احترام الناس ليه” فيما تمنى اخرون ان تحل مشاكله مع ابنته لينا قريبا حيث كتب متابع اخر “عقبال رجوع بنتك لحضنك وتنضم للصورة دى بأمر الله”.

على الصعيد الفني، ينشغل أحمد الفيشاوي هذه الأيام بتصوير فيلمه الجديد “30 مارس” مع مجموعة من النجوم.