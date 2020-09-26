نشر الفنان المصري احمد الفيشاوي البوستر الترويجي لاغنيته الجديدة “نمبر 2” والتي يتحدى فيها محمد رمضان صاحب اغنية “نمبر 1” الشهيرة.

ويظهر أحمد الفيشاوي في البوستر، وهو يضع على رأسه “نمبر 2″، ويلكم “رمضان” في وجهه، واضعا على رأسه تاجا و”نمبر 1″، والذي ظهر ساقطا أرضا.

وقد اثار البوستر ردود فعل من جمهور محمد رمضان الذين علقوا على البوستر بتعليقات مثل: “

وبرضو محمد رمضان معلم عليك وعلى امثالك ” و “كويس انك عارف نفسك انك نمبر2 اقصي طموحك ده ”.

يذكر أن أزمة كبيرة اشتعلت بين محمد رمضان ومواطنه أحمد الفيشاوي بعد إعلان الأخير عن أغنيته الجديدة “نمبر 2” والتي ينافس بها رمضان صاحب الأغنية الشهيرة “نمبر وان” والتي حققت نجاحًا كبيرًا بالوطن العربي.

ونشر محمد رمضان عبر “إنستغرام” مقطع فيديو أثناء استقلاله سيارة الدبابة والتي تعد من أغلى أنواع السيارات بالعالم، وأعقبها بجزء من أغنيته التي يرد بها على الفيشاوي والتي تحمل كلماتها “دائما عامل ساسبنس جامد أنا.. تعالى هنا خد درس”.

وأضافت كلمات الأغنية “في مجالي أنا إكسلانس جامد أنا.. أنا حاضر أنا جيت.. تشوفني اتخضيت..أنا رقم واحد مش تو.. ميهمنيش ظروفك.. واخد قراري لازم أكسب.. مع اعتذاري للفيشاوي لكن آخره معايا صورة”، كما علق على الفيديو قائلا: “الدبابة قريبا”.