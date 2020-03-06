احمد سعد: “انا اخر من خرج من الحرم ..وانا ابكي علي اخلاء الحرم”

نشر الفنان المصري احمد سعد صورة له من الحرم المكي معربا عن حزنه لاخلائه بسبب أزمة فيروس الكورونا.

وعلق احمد على الصورة قائلا: “انا اخر من خرج من الحرم ..وانا ابكي علي اخلاء الحرم لأول مره كنت اشوف حاجه ذي كده 😔.. يا رب عدي المحنه دي علي خير”.

وكانت السلطات السعودية قد أخلت، الكعبة المشرفة، بالحرم المكى من الحجاج والمعتمرين، لأول مرة، تخوفا من انتشار فيروس كورونا، ولتعقيمه وفقا لما أعلنت عنه المملكة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد القاتل.

وأوضح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة، فقد تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة. كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.