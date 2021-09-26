احتفل الفنان المصري أحمد سعد بعيد ميلاد ابنته الكبرى جودي وذلك عبر توجيه رسالة لها عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق سعد على الصورة، التي نشرها عبر حسابه على انستغرام، كاتبا: “كل سنه وانتي طيبه يا اجمل حب في الدنيا يا اغلا الناس بحبك يا روح ابوكي كل سنه وانتي في حضني بتكبري وتحلوي”.

يذكر ان جودي هي الابنة الوحيدة لاحمد سعد من زوجته الاولى لبنى بيومي التي تزوجها في عام 2006، وأنجب منها “جودي وأحمد”، ولم تكتمل علاقتهما وانفصلا بعد خلافات بينهما.

وكان احمد سعد قد احتفل منذ فترة بزيجته الرابعة من عارضة الازياء علياء بسيوني وذلك بعد انفصاله المثير للجدل عن الممثلة المصرية سمية الخشاب وقبلها عن الفنانة ريم البارودي.

وكان اخر ظهور لاحمد سعد مع زوجته الجديدة علياء بسيوني في حفل “الدير جيست” بدورته الـ 18 حيث قبّل سعد زوجته واحتضنها في أكثر من صورة.