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احمد عز يثير الجدل بهذه الصورة

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احمد عز

احمد عز

أثار الممثل المصري احمد عز الجدل بين متابعيه بعد نشره صورة له على حسابه على انستغرام..

فقد ظهر احمد عز في الصورة يستعرض عضلاته وقوته، إذ كان يرتدي مايوه وظهر جسده عاريا من الأعلى ليبرز عضلاته.

وقد تلقى تعلقات كثيرة على الصورة منها أن البعض ظن أنه اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأنه يقلد وقفته وطريقته في التقاط الصور ويستعرض جسده وعضلاته.

 

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Summer Vibes 🔥

A post shared by Ahmed Ezz (@ahmed.ezz.official) on

 

 

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