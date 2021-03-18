تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب حيث ظهرت بينما كان احدهم يطرح عليها بعض الاسئلة بهدف اختبار ذكائها.

وجاء اول سؤال على الشكل التالي: “الحلاق يحلق والمهندس يهندس والطبيب؟” لترد مروة ضاحكة “يطبطب” ليرد عليها “يعالج يا ذكية”.

من ناحية اخرى، استعادت عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” صورة قديمة لـ مروة راتب، ولاحظوا من خلالها أنها كانت تتمتع بقوام رشيق وتساءلوا عما فعلته لكي تصبح أردافها كبيرة الحجم.

ويُشار إلى أن مروة كانت قد تعرّضت هذا العام لموجة من السخرية والتنمّر بسبب ظهورها في صور تناقلها عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات، وظهرت في إحداها وهي تسير في مكان عام، وبدت في أخرى وهي تحمل قطة… وتناولت التعليقات أيضاً قوامها وملابسها.