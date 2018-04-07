اختبر معلوماتك عن وائل كفوري… هل تستطيع الاجابة على هذه الأسئلة؟

وائل كفوري نجم لبناني وعربي اشتهر باغانيه الرومانسية والراقية وصوته القوي بالاضافة الى وسامته التي تسحر معجباته.

بدأ وائل كفوري مسيرته الفنية في منتصف تسعينات القرن الماضي من خلال احد البرامج الفنية واستمر في تحقيق النجاح تلو الاخر الى ان اصبح في رصيده سجل كبير من الاغاني الناجحة التي يعشق جمهوره الواسع سماعها.

وفيما يلي نقدم لكم مجموعة معلومات عن النجم وائل كفوري على شكل كويز والتي تتضمن الأسئلة التالية:

ما هو الاسم الاصلي لوائل كفوري؟

من اي برنامج تخرج وائل كفوري؟

لوائل كفوري اختان واخ هم ريما، ميرنا، وميلاد فما هو ترتيبه بينهم؟

برع السيد اميل كفوري والد وائل في؟

في اي عام تزوج وائل كفوري من السيدة أنجيلا جورج بشارة ؟

برنامج شارك وائل كفوري في لجنة تحكيمه الى جانب اليسا وحسين الجسمي وكارول سماحة؟

برنامج شارك وائل كفوري في لجنة تحكيمه الى جانب نانسي عجرم واحلام وحسن الشافعي؟

أغنية “مين حبيبي أنا” جمعت وائل كفوري في ديو مع؟

وقع وائل كفوري ضحية مقلب رامز جلال في؟

ماذا كان عنوان البوم وائل كفوري في الـ 2017؟

أغنية اصدرها وائل كفوري عند ادأئه الخدمة العسكرية عام 1996

كم عدد اولاد وائل كفوري؟

اما الاجابات فبامكانك ايجادها في الكويز المرفقة: