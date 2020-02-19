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اختطاف شقيق فنانة عراقية شهيرة من قبل مسلحين مجهولين

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كشفت وسائل إعلام عراقية عن تعرض الناشط ” إبراهيم حسين ” شقيق الفنانة العراقية ” آلاء حسين ” للخطف من جانب مسلحين مجهولين يوم الإثنين الماضي من ساحة التحرير .

وذلك للمرة الثانية التي يتعرض فيها إبراهيم حسين للخطف فهو ناشط في الاحتجاجات العراقية وعمل في خيم الاحتجاج كمعالج للمصابين .

ونشرت الفنانة آلاء حسين عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منشورا قالت فيه : ” نشكر الأجهزة الأمنية للتواصل والمجهود المبذول وإحكام زمام الأمور .. لم يتم إطلاق سراحه من مختطفيه حتى الآن ” .

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الى كل الاهل و الاصدقاء و الزملاء و الصحفيين شكراً للتواصل و اعتذر عن الرد او التصريح لظرف خاص ، محبة و تحية لقلوبكم الصادقة

A post shared by Alaa Hussein – الاء حسين (@actress_alaa_hussein) on

وكتبت في تعليقها عليه : ” الى كل الأهل و الاصدقاء و الزملاء و الصحفيين شكرا للتواصل و اعتذر عن الرد أو التصريح لظرف خاص .. محبة و تحية لقلوبكم الصادقة ” .

فيما انتشرت صورا على مواقع التواصل الإجتماعي للناشط إبراهيم حسين يقال إنها أرسلت إلى ذويه من قبل الخاطفين ظهر فيها الناشط العراقي معصوب الغينين ومضرج بالدماء .

كما تردد أن الخاطفين طالبوا فدية مالية مقابل الإفراج عنه .

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