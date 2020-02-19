اختطاف شقيق فنانة عراقية شهيرة من قبل مسلحين مجهولين

كشفت وسائل إعلام عراقية عن تعرض الناشط ” إبراهيم حسين ” شقيق الفنانة العراقية ” آلاء حسين ” للخطف من جانب مسلحين مجهولين يوم الإثنين الماضي من ساحة التحرير .

وذلك للمرة الثانية التي يتعرض فيها إبراهيم حسين للخطف فهو ناشط في الاحتجاجات العراقية وعمل في خيم الاحتجاج كمعالج للمصابين .

ونشرت الفنانة آلاء حسين عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منشورا قالت فيه : ” نشكر الأجهزة الأمنية للتواصل والمجهود المبذول وإحكام زمام الأمور .. لم يتم إطلاق سراحه من مختطفيه حتى الآن ” .

وكتبت في تعليقها عليه : ” الى كل الأهل و الاصدقاء و الزملاء و الصحفيين شكرا للتواصل و اعتذر عن الرد أو التصريح لظرف خاص .. محبة و تحية لقلوبكم الصادقة ” .

فيما انتشرت صورا على مواقع التواصل الإجتماعي للناشط إبراهيم حسين يقال إنها أرسلت إلى ذويه من قبل الخاطفين ظهر فيها الناشط العراقي معصوب الغينين ومضرج بالدماء .

كما تردد أن الخاطفين طالبوا فدية مالية مقابل الإفراج عنه .

المتظاهر ابراهيم حسين،

شقيق النجمة الاء حسين،

تم اختطافه وتعذيبه

ارسال صور الى ذويه اثناء التعذيب.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم اختطافه

بعد المرة الاولى التي عاد بعدها للساحة

ليتم اختطافه مجددا،

وهو حالياً لايزال بايدي الخاطفين.

الى متى هذا القمع والقتل والترهيب؟؟!! pic.twitter.com/DIyGx7edxb — Firas W. Alsarray – فراس السراي (@firasalsarrai) February 18, 2020