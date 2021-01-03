تصدر وسم “اختفاء نهى نبيل” موقع تويتر وسط تساؤلات المغردين عن سبب اختفاء الفاشينيستا والإعلامية الكويتية عن مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية العام الجديد بعد اعلانها المثير للجدل عن “نهاية المشوار”.

فقد كان آخر ما نشرته نهى نبيل عبر حساباتها في السوشيال ميديا: “نهاية المشوار… ممتنة لدعمكم ومحبتكم لي طوال السنين الماضية ولكن حان وقت التغيير”، وأثار هذا التعليق الجدل والتساؤلات بين جمهورها خاصة أنها لم توضح أو تكشف عن سبب هذا المنشور.

وبدورها كشفت الإعلامية مي العيدان عن أنها تواصلت مع نهى نبيل وزوجها من دون أن تتلقى أي رد من الزوجين.

#اختفاء_نهى_نبيل

حاولت التواصل مع نهى نبيل او مع زوجها بو محمد لكن للأسف مافي رد — مي العيدان (@mayal3eidan) January 3, 2021

على جانب آخر، أشار بعض الرواد إلى أن اختفاء نهى نبيل سببه طلاقها عن زوجها، في حين أكيد كثيرون أن هذا الخبر مجرد شائعة وعارٍ عن الصحة تماماً.

وتعد نهى نبيل من الشخصيات المؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع انستغرام الذي يتابعها خلاله أكثر من 9 ملايين متابع.