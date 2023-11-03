اختفت هنا الفقي الابنة الصغرى للفنانة شيرين عبد الوهاب عن الأتظار منذ 6 شهور، حيث كان آخر ظهور لها في مايو الماضي، وتوقفت عن نشر الفيديوهات عبر حسابها الشهير على تطبيق “تيك توك“.

الأمر الذي جعل الجهور يتساءل أين اختفت ويحاولون الاطمئنان عليها، واستغلوا الفيديوهات القديمة وقاموا بالتعليق:” اين انتي، وين اختفيتي”.

شائعات عن وفاة شيرين عبدالوهاب

تداول عدد من المواقع العربية وصفحات التواصل أنباء عن وفاة المطربة شيرين عبد الوهاب بأزمة قلبية.وعلى مدار ساعات انتشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق، ومن جانبه نفى أحد المقربين من الفنانة المصرية تلك الأخبار المتداولة مؤكدًا أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تتمتع بصحة جيدة وتعمل حاليا على طرح العديد من الأغاني الجديدة.

اختفاء هنا ابنة شيرين عن السوشيال ميديا

وبعد إنتشار تلك الأخبار على الفور تسارع الجمهور على سؤال ابنة شيرين وين ماما؟، طمنينا على شيرين”، ولكن ابنة شيرين لم تتفاعل على منشوراتها على توك توك منذ فترة طويلة.

آخر فيديوهات ابنة شيرين على تيك توك

تأجيل حفل «شيرين عبد الوهاب» بالكويت

من ناحية أخرى، أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بدولة الكويت ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر عن تأجيل الحفل الذى كان مقرر له يوم 9 نوفمبر الحالى وذلك تضامنا مع أحداث فلسطين.

وقد أعلنت من قبل الشركة المنظمة لحفل شيرين عبدالوهاب، الذي كان من المقرر إقامته يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري إلى تأجيله لأجل غير مسمي بسبب ظروف خارجة عن الإرادة كما وصفوها ، والذى كان من المفترض أن يقيم على خشبة مسرح مرايا بمدينة العلا فى المملكة العربية السعودية

وعلقوا من خلال الحساب الرسمي لمهرجانات وفعاليات العلا على موقع تويتر، فى بيان جاء فيه: “لظروفٍ خارجة عن إرادتنا، نفيدكم بتأجيل حفل النجمة شيرين وهو الحفل الذي كان مقررا يوم 27 أكتوبر”.

تقدم شيرين دعوي ضد أدمن صفحتها بتويتر

ولم تتمكن شيرين عبد الوهاب، من شرح أسباب تأجيل الحفل، نظرا لفقدان السيطرة على جميع منصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وقد قدمت أن تقدمت شيرين عبدالوهاب بلاغ رسمي للنائب العام ضد مدير أعمالها السابق محمد الشاعر، أدمن الصفحة الرسمية لها على “تويتر” و”فيس بوك” و”إنستجرام“.

وذلك لاستخدامه الحساب للتحصل على أموال وأرباح عائدة من الصفحة الخاصة بالفنانة شيرين عبدالوهاب، دون الحصول على موافقة منها، أو إذنا كتابيا وذلك بعد أن قام باستغلال حسابها الرسمي على موقع تويتر وقام بالحصول على أرباحه لنفسه وحمل البلاغ رقم 54407 لسنة 2023.

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