” اخرتك جهنم .. فينك يا منصف إنت سالت إيدك خالص ” .. لقاء الخميسي تتعرض للهجوم والإهانة على السوشيال ميديا

لقاء .. هو دا انا ! يافنانه .. بتكتبي بالإنجليزي ليه ؟ يافنانه .. انت بتلبسي مفتوح ليه ماتلمي نفسك ! يووووه مالك لابسة مقفل كدا ليه ؟ انت قصيتي شعرك ليه ؟ شكلك وحش ؟ انتي طولتي شعرك ليه ؟ شكلك بلدي ! انتي بتنزلي بوست يوم الجمعه بدل ماتصلي ؟ انتي متصوره كدا ليه ؟ فينك يا منصف ؟ انت سالت ايدك خالص ! فستانك قرف وذوقك زفت . انت على فكره اخرتك جهنم .. اعرفي ربنا بقى ! ايه دا انتي مسيحيه والا مسلمة ؟ انتي سهرانه وبترقصي ومش حاسه بالناس ! انت معندكيش دم .. حسبُنا الله فيكي وفي امثالك .. جهنم وبئس المصير . ماتحترمي سنك بقى وتتلمي ! انتي قدوة ! ********** أولاً احب أوجه الشكر للناس اللي بتحبني زي ماانا .. وجمهوري المهذب المحترم اللي مقدرني زي ماانا ولو احيانا اختلف معايا في الرأي لا يفسد في الود قضيه بيننا 🙂 شكراً. اما عن هؤلاء المتنمرين .. الكارهين للحياة والحب واحترام الاخر وتقبل الاخر .. ياجماعه صفحتي هي بيتي اللي فاتحاه لحبايبي وصحابي اللي بيحبوني زي ماانا وانا باحبهم . اما عن هؤلاء الكارهين الحاقدين اللي مالهومش لاشغل ولا مشغله غير إهانة الناس وفرض أرائهم على الآخرين بدون اي احترام للحريات واختلاف الاّراء والطبائع والأفكار . ياجماعه وفرو وقتكم الثمين في شئ اهم من أنكم تتابعو شخص مش بتحبوه ، واحتفظوا بطاقتكم الإبداعية في الإهانات والتنمر والألفاظ البذيئة والكره لنفسكم . المهم أنكم تبقو كويسين لنفسكم وحياتكم وماتحاولوش. تملو علينا أرائكم الجدلية . ماتضيعوش وقتكم الثمين مع حد مختلف عنكم وبيضايقكم . الحياة لا تحتمل . احفظوا وقتكم للمتعة والسعاده والتحقق بعيداً عن الهري والسُباب والتنمر .. يمكن تعيشو احسن . خليكم في حياتكم ودعو الخلق للخالق . ماتنصبوش نفسكم المتحدث باسم الله . كل واحد ليه حياته .. كل واحد يبص في ورقته . #انا_هو_انا #اختار_حياتي_كما_اريد #لقاء