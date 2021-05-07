شاركت الفنانة اليمنية/الاماراتية بلقيس فتحي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف من كواليس ممارستها للرياضة في منزلها تحت اشراف مدرب مصري.

وظهرت بلقيس فتحي في الفيديو وهي تضحك بينما كان مدربها يقول لها: “ادلقي الماية من طشط حوضك” ثم تابع “اعتبري حوضك طشط ماية ادلقي منه ماية” لترد عليه: “كده تمام يا معلم؟”.

وعلقت بلقيس على الفيديو كاتبة: “عليه تعابير تموتني ضحك بس تدريبك عال العال يا معلم”.

وكانت بلقيس قد فجرت مفاجأة كبيرة منذ ايام بعد اعلانها عن رفعها دعوى “خلع” بحق زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف.

وشكّل الخبر الذي تم الإعلان عنه عبر برنامج Trending على قناة MBC ، مفاجأة لجمهور بلقيس، الذي وصف حفل زفافها على سلطان أواخر العام 2016، بـ “الأسطوري.”