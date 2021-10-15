طرحت المغنية العالمية أديل فيديو كليب أغنيتها الجديدة Easy On Me كاملة على قناتها بموقع يوتيوب، بعد انتظار فترة طويلة، وتشويق جمهورها على مدار الأيام الماضية.

وقد حطّمت أديل، الأرقام القياسية عبر موقع يوتيوب، حيث حصلت في ساعات فقط على 15 مليون استماع لـ أغنية جديدة لها.

من جهةٍ أخرى، كشفت أديل لجمهورها أنّ اسم الـ ألبوم المقبل هو سيحمل عنوان 30، وسيصدر رسمياً في 19 من تشرين الثاني المقبل.

ونشرت صاحبة أغنية “The Someone Like You” غلاف ألبومها المنتظر، مرفقاً برسالة سردت فيها رحلة تحضيرها للعمل الموسيقي تزامناً مع تجربة الطلاق التي تخوضها، بعد انفصالها عن سيمون كونيكي، والتي زرعت فيها حزناً عميقاً.

وكتبت أديل: “لم أكُن مطلقاً حيث كنت أرغب في أن أكون حين بدأت العمل على الألبوم قبل نحو ثلاث سنوات. لا بل على العكس، أنا أعتمد على الروتين والثبات لأشعر بالأمان. ومع ذلك، ألقيت بنفسي، عن دراية، وحتى بملء إرادتي، في متاهة من الفوضى العارمة والاضطراب الداخلي!”.

وتابعت: “وفي خضم ذلك، تعلّمت حقائق قوية عن نفسي. طرحتُ طبقات كثيرة عني لكنني غلّفت نفسي أيضاً بطبقات جديدة، اكتشفتُ أفكاراً قيادية مفيدة وصحية بكل ما للكلمة من معنى، وأشعر بأنّني استعدت وأخيراً إحساسي من جديد. وأذهب إلى حد القول بأنني لم أشعر يوماً بهذا القدر من السلام. لذلك، أنا جاهزة وأخيراً لإصدار الألبوم”.

وتتباع أديل في الحديث عن مولودها الفني الرابع بعد ألبوماتها “19” و”21″ و”25″ الذي صدر في العام 2015، وتقول: “كان الألبوم بمثابة رفيقي الذي تمسّكتُ به طوال المرحلة الأكثر اضطراباً في حياتي. حين كنتُ أعمل على كتابة الأغنيات، كان بمثابة صديقي الذي يأتي إلى منزلي حاملاً زجاجة نبيذ وطعاماً للترويح عنّي. كان صديقي الحكيم الذي يُسدي إليّ دائماً أفضل النصائح. إنّما أيضاً الصديق الجامح الذي يقول لي: زحل في برجكِ الآن، أطلقي العنان لنفسكِ، يعيش الإنسان مرة واحدة”.