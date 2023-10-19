تعرض محمد رمضان لانتقادات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائه جاكيت يظهر عليه رمز الماسونية, خلال مقابلته مع المغنية النيجيرية Yemi Alade، بعد تعاونهما في حفل قرعة كأس أمم إفريقيا.

الجدل حول ارتداء محمد رمضان لجاكيت يحمل رمز الماسونية

و هذا الرمز يتضمن شكل العين داخل مثلث، وهو رمز يُرتبط عادة بجماعة ماسونية تاريخية. تفاوتت ردود الفعل تجاه هذا الحدث، حيث اعتبره البعض ترويجًا غبيًا للماسونية، بينما اعتبره آخرون بارزًا شعار الماسونية بشكل واضح.

محمد رمضان مع المغنية النيجيرية Yemi Alade

التفاعل الحاد على وسائل التواصل الاجتماعي

وبمجرد نشر هذه الصور والفيديوهات، انهالت التعليقات اللاذعة والانتقادات على محمد رمضان من قبل الجمهور العربي. ولاحظنا تفاعلًا حادًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون عن استيائهم واستنكارهم تجاه ارتداء رمضان لهذا الجاكيت.

محمد رمضان مع المغنية النيجيرية Yemi Alade

تعليقات الجمهور

وجاءت التعليقات على النحو التالي: الترويج للماسونية بشكل غبي، أنت إنسان ما بتستحي على حالك.. الغو متابعة من عنده.. أطفال غزة عم تموت يا عيب الشوم عليك.

وقال آخرون: يعني بارز شعار الماسونية بشكل واضح، شو بدك نحكيلك إنك ماسووني، لا إله إلا الله، الله يهديك، إذا كل واحد انشهر بدو يطغى هيك وينسى تعاليم دينه الإسلامي، اجعله لا حدا انشهر إن شاء الله بترجع لربك، أفضلك الدنيا فانية وتحيا فلسطين وأنفلو.

محمد رمضان مرشح للمشاركة في أغنية بطولة أمم إفريقيا الرسمية

ومن جهة أخرى، علم أن محمد رمضان مرشح بقوة للمشاركة في الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا لعام 2023، وتحديدًا غناء المقطع العربي من الأغنية، المقرر إقامة فعاليات البطولة في يناير المقبل 2024 في دولة ساحل العاج.

هجوم على محمد رمضان بعد إعلانه عن حفله الجديد

من ناحية أخرى، أثار محمد رمضان حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب ترويجه لحفله في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمقرر إقامته يوم 20 أكتوبر الجاري.

واستنكر الجمهور نشر رمضان بوستر الحفل، عبر حسابه بموقع إنستجرام، بسبب أحداث غزة، وجاءت بعض التعليقات كالتالي : فلسطين قضية الرجال وأهل الغيرة والكرامة، احترم أحزان الناس في غزة، ده أنت طلعت نمبر 1 في الصهينة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها محمد رمضان للانتقادات بسبب أحداث غزة، حيث واجه العديد من التعليقات السلبية بعد نشره العديد من الصور والفيديوهات من زيارته لدولة كوديفوار عبر انستجرام، لكنه عاد وخرج عن صمته وأوضح حقيقة الأمر، قائلاً : لا أستطيع الانقطاع عن عملي نظرًا لالتزامي بعقود مع شركات عالمية، ولكن لم ولن أنسى إخوتي الفلسطينيين بالدعاء حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية، أنا وكل فريق عملي ومؤسستي نعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم.

ومن ناحية أخرى، يغيب رمضان عن الموسم الرمضاني المقبل 2024، نظرًا لانشغاله بتحضيرات فيلم أسد أسود، من تأليف وإخراج محمد دياب.

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