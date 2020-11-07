اثارت الفنانة اليمنية أروى موجة من الجدل بين متابعيها على السوشال ميديا بعد ظهورها ببنطلون ضيق جعلها عرضة للهجوم.

فقد نشرت أروى صورا جريئة لها عبر حسابها بسناب شات، تظهر ملامح جسدها فبدت ببنطال وصف بـ”المستفز” كونه يشبه لون البشرة ما جعلها تبدو عارية.

وما أثار استفزاز الجمهور بشكل كبير هو تصويرها المنطقة الخلفية بشكل رأه الجمهور تعمدا منها لكسب “الفلورز” على حساب الإثارة، بل وشبهها البعض بالسعودية المثيرة للجدل هند القحطاني.

وقد ابدى البعض استغرابهم من نشر اروى صور بهذه الطريقة حيث قال احدهم “هذي كانت محترمه ايش الي خلاها تسوي كذا يعني” وقالت أخرى “شكلها تتابع هند القحطاني منذ فترة” فيما قال اخر “هي متزوجه وش عاد ناقصها ..الله ياخذهم عجايز قريح”.