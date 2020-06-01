نشرت الإعلامية أروى صور ومقاطع فيديو جديدة لها أثناء تواجدها على شاطى البحر بعد تخفيف اجرءات الحجر الصحي وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت أروى بإطلالة صيفية على البحر، وعلقت: “الحمد لله الدنيا هتبدي ترجع زي الأول، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول، بس مش معنى كدا ننسى الكمامة، والتباعد الاجتماعي، إذا مش خايف على نفسك خاف على اللي حواليك”.

ونشرت اروى بعدها مقاطع فيديو وعلقت عليها كاتبة: “انا بموت في البحر .. الي عاوز يهديني بيت عالبحر يكتبلي في الكومنت ”.

وشاركت الإعلامية أروى مؤخرا مع الفنان رامز جلال في الإيقاع بالضحايا خلال برنامج “رامز مجنون رسمي”.