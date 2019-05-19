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شاهد.. الهام الفضالة عن اسباب خلافها مع شقيقتها: “البيوت اسرار”

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الهام الفضالة ترفض التعليق على اسباب خلافها مع اختها ريم الفضالة

الهام الفضالة ترفض التعليق على اسباب خلافها مع اختها ريم الفضالة

رفضت الفنانة الكويتية الهام الفضالة التعليق على اسباب خلافها مع شقيقتها ريم الفضالة قائلة “البيوت اسرار”.

فخلال استضافتها في حلقة الامس من برنامج “مجموعة انسان” على قناة mbc، وجه الاعلامي علي العلياني سؤالا الى الهام الفضالة عن اسباب الخلاف بينها وبين اختها ريم الفضالة وسبب عدم حضورها زفاف ابنتها منى العتيبي.

رد الهام الفضالة كان حازما حول هذا الموضوع مؤكدة بأنها لا تريد التطرق الى هذا الموضوع قائلة: “هذا الموضوع بالنسبة لي مسكر” واضافت “البيوت اسرار”.

يذكر ان الهام قد قالت في مقابلة سابقة وردا على سؤال عن اختها ريم الفضالة “ما لي شغل فيها” واكدت انه لا توجد علاقة بينهما قائلة: “ابوي لما تزوج مراته الثانية ما ندري عنها وهي بحياتها وانا بحياتي”.

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