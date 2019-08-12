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استدعاء زينة وشقيقتها لسماع أقوالهم في واقعة التعدي على احمد عز

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قررت النيابة المصرية تفريغ كاميرات فندق العلمين الذي شهد واقعة التعدي على الفنان أحمد عز على يد شقيقة الفنانة زينة وإرسالها إلى النيابة لفحصها.

كما قررت النيابة استدعاء الفنانة زينة وشقيقتها لسماع أقوالهم في الواقعة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وصرفت النيابة أحمد عز بعد الاستماع لأقواله في تلك الواقعة.

وقال الفنان أحمد عز، في التحقيقات إنه فوجىء بشقيقة زينة تهجم عليه وتصفعه أثناء تواجده بالفندق وتوجه إليه السباب والشتائم مما أثار غضبه وقرر أن يحرر محضرا بالواقعة لإثباتها.

وأضاف أن أمن الفندق تدخل لمنعها كما تدخل أحد الوسطاء لمنعه من تحرير محضر لكنه رفض وقام بالاتصال بمحاميه الخاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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