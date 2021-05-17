إحتفلت الفنانة الكويتية فرح الهادي، بميلاد زوجها عقيل الرئيسي الـ29 بطريقة مميّزة وبرومنسية كبيرة من خلال تحضير مجموعة من المفاجآت له.

واستعرضت فرح التجهيزات التي أعدتها لزوجها بهذه المناسبة، فزينت منزلهما بديكور مميّز من اللونين الأبيض والأسود، وأطلت بأزياء متطابقة من هذين اللونين أيضاً.

وفي جو من الرومسية والحب وعلى وقع الأغاني قدمت فرح لزوجها، 29 هدية على عدد سنوات عمره، تضمنت حقائب وملابس وأحذية من ماركات عالمية شهيرة، منها فيندي ولوي فيتون وبالنسياغا، وغيرها.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الاحتفال بين الثنائي الشهير على السوشيال ميديا وتعرضا للانتقاد، واصفين الأمر بالاستعراض والإسراف وهو ما عرضها للكثير من الاهانات.



