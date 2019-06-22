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استقبال ميريام فارس بعد وصولها المغرب بالزفة والطبول

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نشرت المطربة اللبنانية ” ميريام فارس ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورا ومقطع فيديو ترصد بهما استقبال الجمهور المغربي لها عقب وصولها إلى المغرب للمشاركة في فعاليات مهرجان موازين الغنائي .

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🇲🇦❤️ #MyriamInMawazine2019

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حيث شهد الاستقبال حفاوة شديدة من الجمهور تجاه ميريام واستقبلوها بالورود وإقامة زفة مغربية لها وحملوها على الأكتاف كالعروس ورافقتها الفرقة الشعبية بالزفة والطبول إلى باب الفندق .

ويذكر أن مهرجان موازين قد انطلق أمس الجمعة في دورته الثامنة عشر وسيستمر حتى يوم 29 يونيو الجاري .

وستحيي ميريام فارس حفلا غنائيا يوم غد الأحد على مسرح منصة النهضة .

يعتبر مهرجان موازين ثاني أكبر وأضخم مهرجان موسيقي في العالم وأكبر مهرجان في العالم العربي وإفريقيا .. وينظم في العاصمة المغربية ” الرباط ” تحت رعاية الملك محمد السادس

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