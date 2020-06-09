نشرت الفنانة “ريم البارودي” عبر حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام”، صور من تصريح صدر يوم الإتنين الموافق 8/6/2020 ، بمزاولتها مهنة “مقدمة برامج”، وذلك بعد القرار الأخير للمجلس الأعلى للإعلام في مصر، بمنع ظهورها عبر وسائل الإعلام لمدة عام هي و4 إعلاميات أخريات، وذلك لحين تقنين أوضاعهن أو استخراج ترخيص رسمي، وعلقت ريم علي الصور قائلة: “مع سيادة نقيب الإعلاميين طارق سعدة أثناء إصدار تصريح مقدمة برامج النهار #شارع_النهار _ريم_البارودي”.

ولكن الاسم الحقيقي لريم البارودي المكتوب في التصريح أحدث مفاجأة كبيرة لمتابعيها، حيث إن الترخيص حمل إسم “رهام مجدي مدحت البارودي”، فاعتقد البعض أن هناك خطأ املائي في الإسم حيث من المفترض أن يكون ريهام، وجاءت التعليقات: “اسمك غلط فين الياء”.. “اتصدمت ده اسم ولا صفة ده”.. “فين اسمك يا ريم”.. هو ده “خطأ إملائي ولا ايه”.. “ريهام سعيد ملحقتش تفرح”، لترد ريم علي تلك التعليقات، قائلة: “ده اسمي ومش غلط أنا رهام بدون ياء”.

يُذكر أن الفنانة ريم البارودي، بدأت منذ أشهر قليلة في تقديم برنامجها “شارع النهار” عبر قناة النهار المصرية، حيث كتبت في منشور شاركته عبر حسابها على إنستجرام :”سعيدة جدا بالتعاقد مع الاستاذ علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات النهار علي اختياري لتقديم برنامج علي قناة النهار، داعية الله عز وجل أن يوفقنا”.