تصدر هاشتاغ بعنوان “زوج مودل روز” ترند تويتر في المملكة العربية السعودية، في الساعات الماضية، وأصبح حديث السعوديين بعد الكشف عن هويته وصوره لاول مرة، عبر إحدى الحسابات الإخبارية التي يتابعها الكثيرون.

وأعلن حساب يهتم بالأخبار الفنية عبر تويتر، أنه توصل بشكل حصري إلى هوية زوج مودل روز، ونشر عددًا من صوره، بقوله إنه رجل أعمال سعودي يُدعى محمد آل حمود، وإنه تزوج من مودل روز في عام 2013، وإنه من حقق حلمها لتصبح عارضة أزياء.

وجاء في التغريدة: “نستطيع التأكيد لكم أن زوج العارضة مودل روز هو رجل الأعمال السعودي محمد آل حمود.. (محمد) يعتبر أحد أكبر وكلاء الأعمال في أمريكا، وتزوج مودل روز في 2013، وحقّق حلمها لاحقًا لتصبح عارضة أزياء”.

غير ان مودل روز تجاهلت التعليق على هذه الامر ولم يصدر منها اي تعليق حتى اللحظة لتأكيد او نفي هوية زوجها غير ان العنود العيسى قالت ان مودل روز هي من سربت صورة زوجها بعد ان تم الطلاق بينهما.

ودائماً ما تثير العارضة السعودية مودل روز غضب المتابعين بتجاوزها الخطوط الحمراء، بمشاهد فاضحة تتعمد خلالها ارتداء ملابس جريئة.