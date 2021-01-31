أعلنت نجمة السوشيال ميديا زين كرزون، شقيقة الفنانة الاردنية ديانا كرزون، عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حساباتها الرسمية على السوشال ميديا.

كما كشف شقيقتها الكبرى المغنية ديانا كرزون أن شقيقتها هيا وشقيقها وزوجة شقيقها قد أصيبوا بالفيروس، وتمنت لهم الشفاء العاجل.

وأطلت زين كرزون بـ “فيديو ستوري”، عبر حسابها على “إنستقرام”، وأعلنت عن إصابتها بكورونا، حيث بدت متعبة، وقالت “عم تسألوني ويني مختفية عنكم من الصبح، أنا أصبت بكورونا، وبليز ما تستخفوا بموضوع الكورونا أبداً، لما تصير معكم الأعراض عالسريع إفحصوا”.

وعن حالتها الصحية، قالت زين “ما عم إطلع من غرفتي، وإذا بدي إطلع عم حط الكمامة كتير تعب الكورونا تعباني كتير، حاسة كل جسمي بيوجعني ووجع راس مش طبيعي، ورح غيب عنكم شوي شي 4 أو 5 أيام لأن فعلياً مش قادرة”.

وردت زين كرزون على متابعة اعتبرت أن إعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا مجرد “دعاية إعلامية”، وعلقت نجمة السوشال ميديا على الآمر: “ما رح أدعي عليكي إنه الله يصيبك بكورونا.. لأنه ما بتمناها للعدو، ياربي شو انها صعبة، بس في حدا بيعمل إعلان كورونا.. يعني هاي جديدة ما مرقت عليّ”.

وأضافت: “الله يعينك على عقلك وتفكيرك ياربي.. سبحان الله النّاس.. يعني مش فاهمة كيف وحدة تختلق انه معها كورونا.. والله لا يدوقك ياها.. وما بتمناها لأي حدا”، وختمت قولها: “حسبي الله ونعم الوكيل”.