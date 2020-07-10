احتفلت الفنانة السورية أصالة نصرى بنجاح كليب أغنيتها الجديدة “الحب والسلام”، التى تجاوزت عدد مشاهداتها على اليوتيوب حاجز الـ 2 مليون مشاهدة منذ اطلاقها منذ حوالى أسبوع.

وقالت أصالة، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: “أغنية الحب والسلام تتخطى الـ2 مليون مشاهدة على اليوتيوب”.

غير ان اصالة تجاهلت ان الاغنية نالت بالوقت ذاته نسبة عالية من عدم الاعجاب وصلت الى 16 الف dislike وذلك بعد اثارتها الجدل وتضمن الكليب على صور عدد من القادة العرب الى جانب صورة المجاهد الليبي عمر المختار.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة قد شنت هجومًا حادًا على الإخوان بسبب الانتقادات التي طالت اصالة بسبب ظهور صورة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى جانب صورة المجاهد الليبي عمر المختار قائلة: “مش هنخاف من المزايدات وحملات الإخوان أو اللجان الإلكترونية، ومصر أولًا وقبل كل شيء”. متابعة: “احنا مش هنخاف من حد.. طالما بنشتغل لصالح بلدنا.. ومش هنخاف من اللجان.. والإخوان بيعلموا إرهاب من نوع تانى”.

وقالت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها “كل يوم” المذاع على شاشة “ON” :”الإخوان مطلعين بعبع أسمه فزاعة التطبيل، عشان يرهبوا أي حد يقول كلمة حلوة عن مصر، وأي مواطن يبقى فرحان وفخور بإنجازات وطنه يقولون عليه مطبلاتي والتطورات اللى بيشوفها بعنيه.. الإخوان يريدون التشكيك في مؤسسات الدولة، لكن أؤكد أن هجمهم علينا شرف، لأننا نتكلم من منطلق وطني، لكن الإخوان يهاجمون الوطن عشان الدولار.. وعاوزين نعيش في طاقة سلبية”.