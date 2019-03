اصالة ترد على فجر السعيد: “عندي ولاء للسعودية وافتخر بالجنسية البحرينية”.. فيديو

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

أصاله تطالب بالجنسيه #المصريه وتقول #خلصوني 😰😰😰 للعلم #أصاله تحمل الجنسيه #البحرينيه بالتالي نفهم من كلامها أنها تريد التخلص من الجنسيه البحرينيه !!!!!!!!!!!!!!!! لاحول ولا قوة الا بالله 😭😭😭😭 في أحد عنده الجنسيه البحرينيه ويقول خلصوني 🙈 هالجمله سمعتها فقط من علي حسن المشيمع وربعه وأصاله 😡😡😡😡😡 #Repost @mbctrending with @get_repost ・・・ أصالة بعد انتهاء حفلتها في مصر تطالب بالجنسية المصرية😅😅 @assala_official #MBCTrending