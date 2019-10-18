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اصالة تشّبه الشعب بـ “الستّ” التي تطلب الانفصال!

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اصالة

اصالة

علقت الفنانة السورية اصالة على المظاهرات التي يشهدها لبنان حاليا مشبهة الشعب بـ “الستّ” التي تطلب الانفصال!.

فقد كتبت اصالة عبر حسالها على تويتر قائلة: “الشّعب عامل متل الستّ الّلي مابتطلب الإنفصال إلّا إذا شريكها خانها وبالغ ، لأنّه مين بيتمتّى المجهول وبيرحله؟ شويّة قهر وشويّة ظلم وشويّة إهمال مقبولين ، بسّ كلّ شي بيزيد عنّ حدّه ، بينقلب ضدّه، والله ينصر شعوبنا العربيّه ويحمي أهلنا أين ما ظُلموا وأين ما ثاروا “.

يذكر ان لبنان يشهد لليوم الثاني على التوالي احتجاجات شملت قطع عدد من الطرقات في بيروت والجنوب والشمال والبقاع وذلك بعد ليلة من التظاهرات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.

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