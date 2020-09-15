حرصت الفنانة السورية اصالة على تهنئة مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران بعيد ميلاده حيث ظهرت معه في فيديو وهي تتحدث عنه بكلمات رقيقة قبل ان تطبع قبلة على خده.

وقالت أصالة في الفيديو، إنها ظهرت بمكياج كثيف لأن المناسبة تستحق الظهور بهذا المكياج، ألا وهي عيد ميلاد نوني نيكولا جبران، موحهة رسالة إلى منتقدي إطلالتها قائلة: “ما لكم علاقة بمكياجي اتركوه لحاله”.

وأضافت: “نيكولا جبران أكبر فنان في العالم كله بالنسبة لي.. فنان حساس بكل تفاصيل الدنيا.. وأنا بنسب جزء كبير من نجاحي إلى نيكولا جبران لأنه كان له الفضل في ظهوري بشكل جميل”.

وتابعت: “اليوم عيد ميلاد نيكولا وترك عيد ميلاده وجاي يقعد معاي في السيارة وقعدنا أكثر من ساعة، ما في شيء بنعمله، أكيد في ناس بدها تحتفل معاه لكنه تركهم بس هيدا هو الحب”، ثم قبلت نيكولا على وجهه قائلة: “أحلى نيكولا جبران كل سنة وهو سالم يا رب”.